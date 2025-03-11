Зрители не хотят это видеть: Минкульт РФ может прекратить финансирование Андреасяна

Министерство культуры Российской Федерации, возглавляемое Ольгой Любимовой, призвали прекратить финансирование кинопроектов режиссёра Сарика Андреасяна. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Как сообщает RTVI, в своём заявлении парламентарий отметил, что недавние высказывания Андреасяна в киношколе нанесли серьёзный ущерб репутации российской киноиндустрии.
"Заявления Андреасяна могут негативно сказаться на профессиональном развитии молодых режиссёров, а также на имидже отечественного кинематографа в целом", — подчеркнул Гусев.
Депутат Госдумы также обратил внимание на то, что фильмы Андреасяна не приносят прибыли, что свидетельствует о низкой заинтересованности зрителей в его проектах.
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Дмитрий Геннадьевич Гусев (род. 23 июля 1972, Свердловск) — российский политолог и политтехнолог, по версии «Общей газеты» входил в число лучших политтехнологов России и избирательной ассоциации политтехнологов, депутат Государственной Думы.
Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
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