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Зрители не хотят это видеть: Минкульт РФ может прекратить финансирование Андреасяна

0:56
Кино » Российское кино

Министерство культуры Российской Федерации, возглавляемое Ольгой Любимовой, призвали прекратить финансирование кинопроектов режиссёра Сарика Андреасяна. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Сарик Андреасян
Фото: личный аккаунт Сарика Андреасяна в Инстаграм*(запрещён в РФ) is licensed under public domain
Сарик Андреасян

Как сообщает RTVI, в своём заявлении парламентарий отметил, что недавние высказывания Андреасяна в киношколе нанесли серьёзный ущерб репутации российской киноиндустрии.

"Заявления Андреасяна могут негативно сказаться на профессиональном развитии молодых режиссёров, а также на имидже отечественного кинематографа в целом", — подчеркнул Гусев.

Депутат Госдумы также обратил внимание на то, что фильмы Андреасяна не приносят прибыли, что свидетельствует о низкой заинтересованности зрителей в его проектах.

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Уточнения

Дмитрий Геннадьевич Гусев (род. 23 июля 1972, Свердловск) — российский политолог и политтехнолог, по версии «Общей газеты» входил в число лучших политтехнологов России и избирательной ассоциации политтехнологов, депутат Государственной Думы.

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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