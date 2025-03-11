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Юрий Лоза высказался о Чаке Норрисе, которому исполнилось 85 лет

1:17
Кино

Певец Юрий Лоза рассказал, как герой боевиков Чак Норрис превратился из актёра в персонажа анекдотов.

Актёр Чак Норрис
Фото: https://vk.com/chuck_norris_club by ВК-аккаунт Чака Норрис is licensed under public doman
Актёр Чак Норрис

Юрий Лоза напомнил, что актёру Чаку Норрису исполнилось 85 лет. Он понастальгировал о тех временах, когда в Советский Союз проникли кассеты с фильмами с участием Чака Норриса.

"Со временем россияне сняли десятки фильмов с собственными суперменами, и Норрис перестал быть героем экрана, зато стал героем коротких анекдотов, коих появилось великое множество", — написал певец в соцсетях.

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что Норрис — реальный боец, владеющий разными техниками единоборств. Он награждён несколькими чёрными поясами и является чемпионом США в своём весе.

Лоза пожелал артисту здоровья и позитива. Он привёл несколько анекдотов о Чаке Норрисе, которые ушли в народ.

— Чак Норрис в детстве спал в обнимку не с плюшевым, а с настоящим медведем;
— Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды;
— Мороженое "Чак Норрис", на вкус — как боль, — привёл юморески певец.

Ранее Юрий Лоза выдвинул свою версию убийства Влада Листьева.

Уточнения

Карлос Рэй (Чак) Но́ррис (англ. Carlos Ray «Chuck» Norris; род. 10 марта 1940, Райан, Оклахома) — американский киноактёр и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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