Бен Аффлек возвращается: как Бухгалтер-2 стал фан-сервисом для поклонников

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Бен Аффлек возвращается в роли Кристиана Вольфа в долгожданном сиквеле "Бухгалтер-2". Фильм, представленный на SXSW, предлагает абсурдные повороты и исследует мужскую гиперкомпетентность.

Фото: https://vk.com/highbythescreen by ВК-аккаунт Бена Аффлека is licensed under public doman Актёр Бен Аффлек

Бен Аффлек, возможно, и отказался от роли Бэтмена, но он не распрощался с супергероями.

В фильме 2016 года "Бухгалтер" Аффлек сыграл Кристиана Вольфа, одного из многих псевдонимов математика-аутиста, который работал судебным бухгалтером и отмывал деньги для самых разных преступных организаций.

"Бухгалтер-2" — более увлекательное занятие, чем "Бухгалтер", если вы любите очень громкие перестрелки, бессмысленные криминальные схемы и хороших парней-злодеев, сражающихся с явно очень плохими парнями, хотя в этой части, к сожалению, не хватает Анны Кендрик.

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар».

