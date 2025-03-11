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Опасный склад: фильм о том, как женщина выживает в мире интернет-магазинов

Кино

Фильм Лоры Каррейры "На грани" раскрывает об уязвимости низкооплачиваемых работников интернет-магазинов, их стресс и экзистенциальные переживания.

Распределительный центр
Фото: flickr.com by Gwan Kho, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Распределительный центр

Одинокая женщина бредёт по проходам огромного склада, сопровождаемая обвиняющими звуками сканера, который отслеживает каждое её движение. Она берёт с полок предметы, которые нужны другим людям, — куклу, вибратор, верёвку для сушки белья, — в то время как её собственные потребности постепенно исчезают.

В нашумевшем дебютном фильме Лоры Каррейры "На грани" рассказывается об изнурительной и однообразной рабочей неделе сотрудницы интернет-магазина. То, что она привнесла в него темп, напряжение и опасность, присущие триллеру, свидетельствует о её мастерстве как режиссёра.

"Та уязвимость, которую ты испытываешь, когда у тебя ненадёжная работа, когда ты всегда на взводе и чувствуешь себя незащищённым, — это имеет последствия", — объяснила португальский режиссёр из Эдинбурга.

Она отметила, что многие люди живут в условиях финансовой уязвимости.

Уточнения

Интернет-магазин (англ. online store или e-shop) — сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет. Позволяет пользователям онлайн, в своём браузере или через мобильное приложение, сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, оплатить заказ. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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