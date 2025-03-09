Гениальная актриса или жена режиссёра? Андреасян сделал неожиданное признание о Лизе Моряк

Сарик Андреасян стал гостем программы "Ханга ПРО" и побеседовал с Еленой Хангой на разные темы. В частности, ведущая коснулась вопроса, который волнует многих, кто критически относится к фильмам Андреасяна: почему он так часто снимает в фильмах свою жену Лизу Моряк?
Со стороны может показаться, что Андреасян продвигает Моряк только из-за того, что он её муж, однако сам режиссёр уверяет, что он смотрит на жену объективно, когда дело касается творчества. Он убеждён, что Лиза Моряк — непревзойдённая актриса, которая лучше всех может сыграть многие роли. Он рассказал, как утвердил её на главную роль в фильме "Онегин".
"Если честно, я правда считаю, что моя жена — великая актриса и лучше неё никто бы не сыграл. Я считаю, что она там на своём месте. Я, честно, не проводил никаких кастингов на Татьяну. Я сделал просто стилистические пробы для себя, то есть в плане костюма, причёски и так далее. Мне важно, чтобы совпадала внешность с эпохой, но у моей жены такое лицо, что во что ни одень, всё идёт", — поделился Андреасян.
Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.
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