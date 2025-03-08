Постельные сцены в райдере: Асмус удивила откровением после скандала с фильмом Текст

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Актриса Кристина Асмус в личном блоге с юмором рассказала о своём отношении к постельным сценам в кино после громкого скандала вокруг фильма "Текст".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус

Она опубликовала снимок со съёмок сериала "Склиф", на котором она запечатлена вместе с Матвеем Лыковым, лежа на кровати.

"А постельные сцены будут?" — "Конечно, братцы, это уже на постоянке в моем райдере", — так она подписала выложенный кадр.

Ранее Кристина признавалась, что сожалеет о своём участии в откровенной сцене в фильме "Текст", после которой столкнулась с критикой. Она отмечала, что больше не готова повторять подобный опыт.

Многие утверждали, что именно скандал вокруг вышедшей картины привел к разводу Кристины Асмус с комиком Гариком Харламовым.

Тем временем, Евгений Петросян поздравил женщин с 8 Марта, несмотря на новости о своей госпитализации.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.

