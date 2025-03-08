Чёрный жемчуг Британии: раскрыто, кто сыграет Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере

Роль профессора зельеварения и защиты от тёмных искусств Северуса Снейпа в новом сериале от HBO, посвящённом вселенной Гарри Поттера, сыграет британский актёр чернокожего происхождения Паапе Эссиеду. Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, контракт с актёром ещё не подписан, но участие Эссиеду в актёрском касте проекта уже подтверждено.
Паапе Эссиеду родился в Лондоне, хотя его родители родом из Ганы. 34-летний актёр известен театральными работами, в частности, он играл в шекспировских пьесах. Его также можно увидеть в таких фильмах, как "Род мужской", "Банды Лондона", "Анна Болейн" и "Чёрное зеркало".
Недавно появилась информация о том, что премьеру сериала перенесли на 2027 год из-за тщательного подбора актёров на роли всех персонажей. Известно, что профессора Дамблдора сыграет американский актёр Джон Литгоу, а Минерву МакГонагалл — британская актриса Джанет МакТир.
Канал HBO пока не даёт никаких официальных комментариев, так как документы не подписаны.
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«Гарри Поттер» (англ
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