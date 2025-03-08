Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 лучших пассажирских самолётов СССР
Русский вайб покоряет Америку: Эйдельштейн на Оскаре удивил иностранной фразой
Вместо Турции и Египта: россияне массово выбирают этот курорт — прямой рейс всего за 7 часов
Вы всё ещё не пробовали эти упражнения? Мышцы растут, а жир уходит
Нейросеть оценила сердце за две минуты – новая технология в кардиологии
Рынок игристых: отечественные вина побеждают импорт
Андреасян против Тарковского: Кончаловский поставил точку в споре об авторском кино
Слава Бустер позвонил Диларе и Криду — развязка многолетнего конфликта
Смертельный эксперимент: как один укус комара помог человечеству

Чёрный жемчуг Британии: раскрыто, кто сыграет Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере

1:20
Кино » Зарубежное кино

Роль профессора зельеварения и защиты от тёмных искусств Северуса Снейпа в новом сериале от HBO, посвящённом вселенной Гарри Поттера, сыграет британский актёр чернокожего происхождения Паапе Эссиеду. Об этом сообщает Deadline.

Паапа Эссиеду
Фото: youtube.com by канал The Uprising, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паапа Эссиеду

По данным издания, контракт с актёром ещё не подписан, но участие Эссиеду в актёрском касте проекта уже подтверждено.

Паапе Эссиеду родился в Лондоне, хотя его родители родом из Ганы. 34-летний актёр известен театральными работами, в частности, он играл в шекспировских пьесах. Его также можно увидеть в таких фильмах, как "Род мужской", "Банды Лондона", "Анна Болейн" и "Чёрное зеркало".

Недавно появилась информация о том, что премьеру сериала перенесли на 2027 год из-за тщательного подбора актёров на роли всех персонажей. Известно, что профессора Дамблдора сыграет американский актёр Джон Литгоу, а Минерву МакГонагалл — британская актриса Джанет МакТир.

Канал HBO пока не даёт никаких официальных комментариев, так как документы не подписаны.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова назвала приоритетные темы в кино.

Уточнения

«Гарри Поттер» (англ   lang="en">Harry Potter) — будущий американский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию
Российский шоу-бизнес
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию Аудио 
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Домашние животные
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное Аудио 
Телескопы зафиксировали нечто невероятное: две планеты исчезают на глазах
Наука и техника
Телескопы зафиксировали нечто невероятное: две планеты исчезают на глазах
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Ракетный удар в ночь на 7 марта — у ВСУ начались проблемы с ПВО? Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Последние материалы
ТОП-5 лучших пассажирских самолётов СССР
Русский вайб покоряет Америку: Эйдельштейн на Оскаре удивил иностранной фразой
Вместо Турции и Египта: россияне массово выбирают этот курорт — прямой рейс всего за 7 часов
Вы всё ещё не пробовали эти упражнения? Мышцы растут, а жир уходит
Нейросеть оценила сердце за две минуты – новая технология в кардиологии
Рынок игристых: отечественные вина побеждают импорт
Андреасян против Тарковского: Кончаловский поставил точку в споре об авторском кино
Слава Бустер позвонил Диларе и Криду — развязка многолетнего конфликта
Смертельный эксперимент: как один укус комара помог человечеству
5 растений, которые могут разрушить гармонию в доме — не стоит их выращивать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.