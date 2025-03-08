Министр культуры РФ Любимова раскрыла карты: какие темы следует освещать в кино

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, какие темы в кино считаются приоритетными с точки зрения государственной поддержки.
В разговоре с писателем Михаилом Шахназаровым для проекта "Абзац.Медиа" она подчеркнула, что каждый год есть несколько тем, из которых создаётся основа.
"Каждый год есть несколько приоритетных тем, которые представляют собой основу, и никакие другие фильмы, не связанные с этой тематикой, не получают государственную поддержку. По линии Фонда кино эта тематика тоже введена", — заявила она.
Она пояснила, что речь идёт о кино про военную операцию, про исторические фильмы и картины о героях. Также Ольга Любимова подчеркнула, что на экране хотелось бы видеть как можно больше историй про людей из регионов, увлечённых своим делом.
Министр культуры РФ пояснила, что в кино не хватает рассказов о тех, кто остался жить в своём небольшом городе, но остался верен своему делу, будь то врач, учитель, инженер.
Ранее Ольга Зарубина высказалась про угасающую популярность Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом).
* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
О́льга Бори́совна Люби́мова (род. 31 декабря 1980, Москва, СССР) — российский государственный деятель, журналист и театровед.
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