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Министр культуры РФ Любимова раскрыла карты: какие темы следует освещать в кино

1:18
Кино » Российское кино

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, какие темы в кино считаются приоритетными с точки зрения государственной поддержки.

Ольга Любимова
Фото: youtube.com by канал Лидеры России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Любимова

В разговоре с писателем Михаилом Шахназаровым для проекта "Абзац.Медиа" она подчеркнула, что каждый год есть несколько тем, из которых создаётся основа.

"Каждый год есть несколько приоритетных тем, которые представляют собой основу, и никакие другие фильмы, не связанные с этой тематикой, не получают государственную поддержку. По линии Фонда кино эта тематика тоже введена", — заявила она.

Она пояснила, что речь идёт о кино про военную операцию, про исторические фильмы и картины о героях. Также Ольга Любимова подчеркнула, что на экране хотелось бы видеть как можно больше историй про людей из регионов, увлечённых своим делом.

Министр культуры РФ пояснила, что в кино не хватает рассказов о тех, кто остался жить в своём небольшом городе, но остался верен своему делу, будь то врач, учитель, инженер.

Ранее Ольга Зарубина высказалась про угасающую популярность Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом).

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

О́льга Бори́совна Люби́мова (род. 31 декабря 1980, Москва, СССР) — российский государственный деятель, журналист и театровед. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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