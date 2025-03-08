Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миф о Маске разрушен: кто на самом деле стоит за его успехом
Каково это — женщине путешествовать в Саудовской Аравии
Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом
Нонна Гришаева объяснила, как Жванецкий оценил бы события в РФ и в мире
Массаж при менструации: убираем боль и напряжение без риска для здоровья
5 консервированных продуктов, которые укрепят память и защитят от старения
Забудьте про кофе: этот напиток бодрит не хуже, а пользы в разы больше
Загадочный мотылек из прошлого раскрыл тайну 11 новых видов бабочек
Бессонная ночь не приговор: визажисты учат, как вернуть коже сияние и свежесть

Дочь Андрея Миронова растрогала Сеть: эти слова об отце заставят плакать

1:17
Кино

Великий талантливый артист Андрей Миронов родился в 1941 году в канун 8 марта. Каждый год в этот день его дочь Мария Миронова посвящает отцу трогательный пост.

Праздничный торт
Фото: commons.wikimedia.org by Vikas Bhardwaj, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Праздничный торт

В этот раз Миронова написала, что не помнит печальную дату его ухода, но другую — радостную — дату она помнит всегда. В своих тёплых словах Мария передала всю свою любовь к отцу, которая не стала слабее даже несмотря на то, что его давно нет рядом. Она вспомнила, что Миронов был не просто талантом, но и добрым, чутким, отзывчивым человеком.

"Мой любимый папа, с Днём рождения! Никогда не помню дату твоего ухода, как будто в детском сознании она была стёрта, но всегда помню День твоего рождения! Вечер 7 марта. Чем старше становлюсь, тем чаще вспоминаю тебя, любимый, уникальный, никогда не стареющий и не уходящий папа. Всеми любимый, добрый, такой простой и детский", — написала актриса в своей соцсети.

Она добавила, что её сын Федя очень похож на дедушку, и назвала ещё два качества, присущие Андрею Миронову: скромность и трудолюбие.

Уточнения

Андре́й Алекса́ндрович Миро́нов (при рождении Мена́кер; 7 марта 1941, Москва — 16 августа 1987[…], Рига, Латвийская ССР) — советский актёр театра и кино, артист эстрады, телеведущий; народный артист РСФСР (1980).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Туризм
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Последние материалы
Миф о Маске разрушен: кто на самом деле стоит за его успехом
Каково это — женщине путешествовать в Саудовской Аравии
Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом
Нонна Гришаева объяснила, как Жванецкий оценил бы события в РФ и в мире
Массаж при менструации: убираем боль и напряжение без риска для здоровья
5 консервированных продуктов, которые укрепят память и защитят от старения
Забудьте про кофе: этот напиток бодрит не хуже, а пользы в разы больше
Загадочный мотылек из прошлого раскрыл тайну 11 новых видов бабочек
Бессонная ночь не приговор: визажисты учат, как вернуть коже сияние и свежесть
Холодный период для рассады томатов: зачем он нужен и как его провести
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.