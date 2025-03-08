Дочь Андрея Миронова растрогала Сеть: эти слова об отце заставят плакать

Великий талантливый артист Андрей Миронов родился в 1941 году в канун 8 марта. Каждый год в этот день его дочь Мария Миронова посвящает отцу трогательный пост.
В этот раз Миронова написала, что не помнит печальную дату его ухода, но другую — радостную — дату она помнит всегда. В своих тёплых словах Мария передала всю свою любовь к отцу, которая не стала слабее даже несмотря на то, что его давно нет рядом. Она вспомнила, что Миронов был не просто талантом, но и добрым, чутким, отзывчивым человеком.
"Мой любимый папа, с Днём рождения! Никогда не помню дату твоего ухода, как будто в детском сознании она была стёрта, но всегда помню День твоего рождения! Вечер 7 марта. Чем старше становлюсь, тем чаще вспоминаю тебя, любимый, уникальный, никогда не стареющий и не уходящий папа. Всеми любимый, добрый, такой простой и детский", — написала актриса в своей соцсети.
Она добавила, что её сын Федя очень похож на дедушку, и назвала ещё два качества, присущие Андрею Миронову: скромность и трудолюбие.
Андре́й Алекса́ндрович Миро́нов (при рождении Мена́кер; 7 марта 1941, Москва — 16 августа 1987[…], Рига, Латвийская ССР) — советский актёр театра и кино, артист эстрады, телеведущий; народный артист РСФСР (1980).
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