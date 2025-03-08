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Болезнь Альцгеймера и хантавирус: названы причины смерти Джина Хэкмена и его супруги

Кино » Зарубежное кино

Американский актёр Джин Хэкмен, лауреат премии "Оскар", и его супруга, пианистка Бетси Аракава, ушли из жизни естественной смертью. Об этом сообщает CNN.

Джин Хэкмен с женой
Фото: youtube.com by канал NTDRussian, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джин Хэкмен с женой

Хэкмен, двухкратный обладатель кинопремии "Оскар", страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Его жена, Бетси Аракава, ушла из жизни за несколько дней до него из-за хантавирусного легочного синдрома.

В последний раз супругу актёра видели живой 11 февраля в аптеке и магазине товаров для животных.

Информация о смерти Хэкмена и Аракавы появилась 27 февраля. Известно, что их тела были обнаружены спустя несколько дней после кончины. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, также опровергается теория об утечке газа.

Ранее Натали Портман подтвердила, что у неё новый роман.

Уточнения

Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — 18 февраля 2025, Санта-Фе) — американский актëр и писатель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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