Болезнь Альцгеймера и хантавирус: названы причины смерти Джина Хэкмена и его супруги

Американский актёр Джин Хэкмен, лауреат премии "Оскар", и его супруга, пианистка Бетси Аракава, ушли из жизни естественной смертью. Об этом сообщает CNN.
Хэкмен, двухкратный обладатель кинопремии "Оскар", страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Его жена, Бетси Аракава, ушла из жизни за несколько дней до него из-за хантавирусного легочного синдрома.
В последний раз супругу актёра видели живой 11 февраля в аптеке и магазине товаров для животных.
Информация о смерти Хэкмена и Аракавы появилась 27 февраля. Известно, что их тела были обнаружены спустя несколько дней после кончины. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, также опровергается теория об утечке газа.
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Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — 18 февраля 2025, Санта-Фе) — американский актëр и писатель.
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