Поцелуй в Париже: Натали Портман закрутила новый роман после измены мужа

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Американская актриса Натали Портман, пережившая болезненный развод с мужем из-за его измен, подтвердила, что у неё начался новый роман. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Натали Портман

В СМИ просочились фотографии, на которых актриса прогуливается по Парижу в обнимку с французским продюсером Танги Детабль. В какой-то момент мужчина нежно поцеловал Натали в макушку, и это стало официальным подтверждением их отношений.

Напомним, что Натали Портман рассталась с мужем Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака. Причиной развода стала измена супруга с 25-летней экоактивисткой. Долгое время актриса пыталась простить мужа, но в итоге подала на развод.

У Натали и Бенжамена двое общих детей, опеку над которыми они делят пополам. Сейчас 12-летний Алеф и 7-летняя Амалия живут во Франции вместе со знаменитой матерью.

Ранее стало известно о видео, которое Саша Митрошина выложила в сеть перед задержанием. Это видео вызвало бурную реакцию в обществе.

Уточнения

Натали́ По́ртман (англ. Natalie Portman, урождённая Натали́ Хе́ршлаг, англ. Natalie Hershlag, по некоторым источникам — Не́та-Ли́ Хершла́г, ивр. נטע-לי הֵרְשְׁלַג‎; род. 9 июня 1981, Иерусалим, Израиль) — американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер.



