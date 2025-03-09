Харрисон Форд раскрыл главную причину фиаско Индианы Джонса: это изменило всё

Харрисон Форд в интервью The Wall Street Journal признал провал пятого фильма "Индиана Джонс", раскрыв детали съёмок. Почему фильм с бюджетом $400 млн собрал лишь $380 млн и каково будущее культовой франшизы?

Фото: https://vk.com/ford_harrison by ВК-аккаунт Харрисона Форда is licensed under public doman Актёр Харрисон Форд

Харрисон Форд, человек, подаривший Джонсу лицо и душу, спустя почти два года с момента премьеры последнего фильма сериала, наконец, признал его коммерческий провал. В искреннем признании раскрыл, что для него значило вернуться к культовой роли в возрасте, когда большинство его сверстников уже отдыхают на пенсии.

Когда в 1981 году он впервые сыграл Индиану Джонса на киноэкране, никто не знал, что за культурный феномен только что родился. Фильм с подзаголовком "В поисках затерянного ковчега" мгновенно стал хитом, в котором приключения, юмор и саспенс сочетаются таким образом, что зрители полностью очарованы. За режиссерский штурвал встал молодой визионер Стивен Спилберг, а в главной роли блистал харизматичный Харрисон Форд.

И когда студия в 2023 году анонсировала пятый том под названием "Индиана Джонс и орудие судьбы", фанаты были полны ожиданий. Однако на этот раз за режиссуру отвечал не Спилберг, а Джеймс Мангольд, создатель успешного "Логана". Но, несмотря на звёздный актёрский состав и колоссальный бюджет, фильм потерпел финансовую катастрофу. "Это изменило всё", — признал актёр.

"Для Голливуда это был шок", — говорит историк кино Ричард Коллинз для британской The Guardian. — "Студия вложила почти 300 миллионов долларов в производство и еще 100 миллионов — в маркетинг, но фильм заработал по всему миру чуть более 380 миллионов. В сегодняшних экономических условиях киноиндустрия откровенно провалилась".

Индиана Джонс навсегда останется иконой истории кино, независимо от того, что случилось с его последней версией.

Уточнения

Ха́ррисон Форд (англ. Harrison Ford; род. 13 июля 1942[…], Чикаго, Иллинойс) — американский актёр кино и телевидения, продюсер. Номинант на премию «Оскар», BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии «Золотой глобус».

