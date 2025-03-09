Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избавьтесь немедленно: вещи в доме, которые выдают отсутствие вкуса
Главная ошибка при приготовлении брокколи, которая лишает ее витаминов
Первый старт за год: Чикмарёва и Янченков пробуют силы после травмы
Эта сладость не вредит фигуре и приносит пользу — что стоит есть вместо конфет
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
Электрические мечты и дизельные реальности: что происходит на рынке автомобилей
Секреты успешного плодоношения жимолости: выбираем сорта-опылители
Фары встречных машин доводят до слёз? Простое решение прямо перед носом
Как добраться из России в Антарктиду и что здесь посмотреть

Харрисон Форд раскрыл главную причину фиаско Индианы Джонса: это изменило всё

Кино

Харрисон Форд в интервью The Wall Street Journal признал провал пятого фильма "Индиана Джонс", раскрыв детали съёмок. Почему фильм с бюджетом $400 млн собрал лишь $380 млн и каково будущее культовой франшизы?

Актёр Харрисон Форд
Фото: https://vk.com/ford_harrison by ВК-аккаунт Харрисона Форда is licensed under public doman
Актёр Харрисон Форд

Харрисон Форд, человек, подаривший Джонсу лицо и душу, спустя почти два года с момента премьеры последнего фильма сериала, наконец, признал его коммерческий провал. В искреннем признании раскрыл, что для него значило вернуться к культовой роли в возрасте, когда большинство его сверстников уже отдыхают на пенсии.

Когда в 1981 году он впервые сыграл Индиану Джонса на киноэкране, никто не знал, что за культурный феномен только что родился. Фильм с подзаголовком "В поисках затерянного ковчега" мгновенно стал хитом, в котором приключения, юмор и саспенс сочетаются таким образом, что зрители полностью очарованы. За режиссерский штурвал встал молодой визионер Стивен Спилберг, а в главной роли блистал харизматичный Харрисон Форд.

И когда студия в 2023 году анонсировала пятый том под названием "Индиана Джонс и орудие судьбы", фанаты были полны ожиданий. Однако на этот раз за режиссуру отвечал не Спилберг, а Джеймс Мангольд, создатель успешного "Логана". Но, несмотря на звёздный актёрский состав и колоссальный бюджет, фильм потерпел финансовую катастрофу. "Это изменило всё", — признал актёр.

"Для Голливуда это был шок", — говорит историк кино Ричард Коллинз для британской The Guardian. — "Студия вложила почти 300 миллионов долларов в производство и еще 100 миллионов — в маркетинг, но фильм заработал по всему миру чуть более 380 миллионов. В сегодняшних экономических условиях киноиндустрия откровенно провалилась".

Индиана Джонс навсегда останется иконой истории кино, независимо от того, что случилось с его последней версией.

Уточнения

Ха́ррисон Форд (англ. Harrison Ford; род. 13 июля 1942[…], Чикаго, Иллинойс) — американский актёр кино и телевидения, продюсер. Номинант на премию «Оскар», BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии «Золотой глобус».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте Аудио 
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Экономика и бизнес
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов Аудио 
Популярное
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Последние материалы
Харрисон Форд раскрыл главную причину фиаско Индианы Джонса: это изменило всё
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Микроволновка съедает ваш Wi-Fi: вот почему интернет внезапно пропадает
Хотите больше базилика? Узнайте, как легко его размножить
Три простых лайфхака, которые помогут усваивать больше витаминов из еды
Популярные, но рискованные: машины, которые ГИБДД проверяет особенно тщательно
Ошибка, которая стоит капитального ремонта: обороты, которые разрушают мотор
Креветки с лимоном: лайфхак для гурманов или необходимость
Развенчиваем мифы о кислотах в косметике: правда о безопасности АНА, ВНА и РНА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.