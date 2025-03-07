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Музыкальный титан Ханс Циммер обходит стороной Звёздные войны: в чём причина?

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Кино » Зарубежное кино

Знаменитый композитор Ханс Циммер, известный своими работами над фильмами "Тёмный рыцарь", "Интерстеллар" и многими другими, признался, что вряд ли когда-либо будет сотрудничать со вселенной "Звёздных войн".

штурмовики
Фото: flickr.com by Michael Neel from Knoxville, TN, USA is licensed under Commons, the free media repository
штурмовики

В подкасте Джоша Хоровица музыкант отметил, что Джон Уильямс отлично справляется с этой задачей, создавая "более оркестровые" произведения. Сам же Ханс готов вернуться к фантастической франшизе, только если сможет придумать что-то оригинальное.

"Джон Уильямс — настоящий мастер, и он создал это… более оркестрово… а вы нанимаете меня не для этого. Единственная причина, по которой я мог бы это сделать, — это если бы я мог изобрести что-то с нуля", — пояснил он свою позицию.

Циммер убеждён, что в фильмах важно соблюдать баланс между музыкой и действием, иначе всё развалится.

Ранее стало известно, что Юлия Высоцкая продала свой кулинарный бизнес.

Уточнения

«Звёздные во́йны» (англ. Star Wars, МФА: [stɑːɹ wɔːɹz]) — медиафраншиза в жанре эпической космической оперы, включающая в себя 12 художественных фильмов (9 эпизодов основной саги, также известна как «Сага Скайуокеров», 2 фильма «историй» и 1 анимационный), а также игровые и анимационные сериалы, игровые телефильмы, документальные фильмы, книги, комиксы, видеоигры, аттракционы, игрушки и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической вселенной «Звёздных войн», задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов, позднее расширенной.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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