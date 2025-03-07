Рыдания гарантированы: названы самые женские фильмы России

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Фильм "Благословите женщину" С. Говорухина назван самым любимым у российских женщин по результатам опроса. В топ-5 также вошли фильмы c Янковским и Данелии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка

Социологи провели опрос и выяснили, какие российские фильмы, вызывают самую бурную реакцию женской аудитории.

Ранее Сарик Андреасян оправдался после скандала со студентами киношколы.

Как сообщает "Москва 24", во главе рейтинга кинокартина Станислава Говорухина 2003 года "Благословите женщину".

Фильм стал дебютом для актрисы Светланы Ходченковой, которая сыграла роль жены командира Красной Армии.

Далее в списке значится новогодняя сказка "Приходи на меня посмотреть" с Олегом Янковским в главной роли.

Третье место досталось фильму "Артистка" Станислава Говорухина.

Сердца женской аудитории также завоевал фильм "Мужчина в моей голове" Алексея Пиманова.

Завершает рейтинг кинокартина "Настя", снятая по повести Александра Володина "Происшествие, которого никто не заметил".

Уточнения

Станисла́в Серге́евич Говору́хин (29 марта 1936, Березники, Свердловская область, СССР — 14 июня 2018, Барвиха, Одинцовский район, Московская область, Россия) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, политический и общественный деятель; народный артист Российской Федерации (2006).

