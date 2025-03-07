Последний причал звезды Спасателей Малибу: скончалась актриса Памела Бах-Хассельхофф

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Звезда сериала "Спасатели Малибу" и бывшая жена актёра Дэвида Хассельхоффа, Памела Бах-Хассельхофф, ушла из жизни в своём доме в Лос-Анджелесе. Родные артистки сообщили, что она покончила с собой.

Фото: youtube.com by канал WMTV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Памела Бах-Хассельхофф

После того как близкие не смогли связаться с Памелой, они решили навестить её. 5 марта они обнаружили её бездыханное тело. 62-летняя актриса не оставила предсмертной записки.

"Наша семья глубоко скорбит о кончине Памелы Хассельхофф. Мы искренне благодарны за любовь и поддержку в это непростое время, но с уважением просим о конфиденциальности, пока мы переживаем наше горе", — обратились близкие к сочувствующим.

Дэвид и Памела были женаты с 1989 по 2006 год и воспитывали двоих общих дочерей. До 2017 года продолжались судебные разбирательства по поводу алиментов.

Памела Бах-Хассельхофф на протяжении десяти лет исполняла роль владелицы кафе Кей Морган в культовом сериале "Спасатели Малибу".

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Уточнения

«Спаса́тели Малибу́» (англ. Baywatch) — американский телесериал о спасателях, которые патрулируют пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии.

