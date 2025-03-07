Роковая ошибка Андрея Панина: связь с украинской мафией стоила ему жизни?

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Близкий друг Андрея Панина, Геннадий Русин, выступил с заявлением, что актёра могли убить члены украинской мафии. Об этом он сообщил в интервью с aif.ru.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Панин

Русин уточнил, что речь идёт о бизнес-партнёрах артиста, которые когда-то предложили ему участие в "прибыльном" деле. Андрей Панин доверился им и вложил несколько сотен тысяч долларов, но не получил никакой выгоды.

"Мы нашли людей, которые убили Андрея. У нас даже есть видеоматериал и все доказательства. Мы довели это дело до конца. Сегодня они находятся на Украине, в Одессе, что также доказано. Но в Россию их, конечно, никто не выдаст", — заявил Русин.

По его мнению, украинцы приехали в Москву, чтобы припугнуть актёра, но перестарались. Они оставили Панина истекать кровью. Дело было закрыто в 2015 году, хотя убийцы так и не были найдены.

Ранее сообщалось, как Маколей Калкин отреагировал на победу родного брата на "Оскаре".

Уточнения

Андре́й Влади́мирович Па́нин (28 мая 1962, Новосибирск — 6 марта 2013, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, заслуженный артист Российской Федерации (1999), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001) и премии «Ника» (2003, 2013 — посмертно), неоднократный номинант на премию «Золотой орёл».

