Сын судьи ХАМАСА на BBC: фильм сняли с показа — что произошло?

BBC сняла фильм о детях Газы, но убрала его из-за связей главного героя, сына судьи ХАМАСА. Режиссёр "разочарован". Получено 500 жалоб на предвзятость.

Фото: commons.wikimedia.org by Gus из нидерландский Википедия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляж Газа

BBC решила снять документальный фильм iPlayerről "Жизнь детей газы", режиссёр Тим Дэви заявил об этом, заявив, что "потерял уверенность" в создании.

Британская телекомпания köztelevizió ранее извинилась перед фильмом "Газа: как выжить в зоне боевых действий" (Gaza: How to live through a war zone), в ходе производства которого были допущены "серьёзные ошибки" после того, как выяснилось, что 13-летний Абдулла является сыном министра сельского хозяйства ХАМАСА.

"Были высказаны особые опасения и вопросы об отце мальчика. Когда это проверили, мы обнаружили, что они нам ничего не сказали. Большое разочарование. Большое сожаление по отношению к аудитории", — заявил Дэви во вторник в комитете британского парламента по культуре, СМИ и спорту.

Компания утверждала, что спрашивала, был ли у мальчика какой-либо контакт с ХАМАС, но никаких связей выявлено не было.

Дэви рассказал, что по данным BBC было получено около 500 жалоб из-за предвзятого отношения к Израилю.

Уточнения

ХАМА́С — «Исламское движение сопротивления») — палестинская исламистская суннитская террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.