Сын судьи ХАМАСА на BBC: фильм сняли с показа — что произошло?

BBC сняла фильм о детях Газы, но убрала его из-за связей главного героя, сына судьи ХАМАСА. Режиссёр "разочарован". Получено 500 жалоб на предвзятость.
BBC решила снять документальный фильм iPlayerről "Жизнь детей газы", режиссёр Тим Дэви заявил об этом, заявив, что "потерял уверенность" в создании.
Британская телекомпания köztelevizió ранее извинилась перед фильмом "Газа: как выжить в зоне боевых действий" (Gaza: How to live through a war zone), в ходе производства которого были допущены "серьёзные ошибки" после того, как выяснилось, что 13-летний Абдулла является сыном министра сельского хозяйства ХАМАСА.
"Были высказаны особые опасения и вопросы об отце мальчика. Когда это проверили, мы обнаружили, что они нам ничего не сказали. Большое разочарование. Большое сожаление по отношению к аудитории", — заявил Дэви во вторник в комитете британского парламента по культуре, СМИ и спорту.
Компания утверждала, что спрашивала, был ли у мальчика какой-либо контакт с ХАМАС, но никаких связей выявлено не было.
Дэви рассказал, что по данным BBC было получено около 500 жалоб из-за предвзятого отношения к Израилю.
ХАМА́С — «Исламское движение сопротивления») — палестинская исламистская суннитская террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.
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