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Мэг Райан раскритиковали за пластику: разрушено всё, что делает её уникальной

1:11
Кино

Одна из самых популярных голливудских актрис 80-х и 90-х годов Мэг Райан нарвалась на критику фанатов из-за внешности. 

Актриса Мэг Райан
Фото: https://vk.com/megryann by ВК-аккаунт Мэг Райан is licensed under public doman
Актриса Мэг Райан

Звезда фильмов "Топ Ган", "Города ангелов" или "Одиночки из Сиэтла" на подиуме встретилась с коллегой из другого своего знаменитого фильма, "Когда Гарри встретил Салли", Билли Кристал, которой она вручала один из призов.

Билли и Мэг изобразили прекрасную пару в упомянутой романтической комедии 36 лет назад. Работы Роба Райнера по-прежнему принадлежат к абсолютной классике и признаны лучшими в своем жанре.

Большинству фанатов показалась, что актриса растеряла то, что делало её уникальной.

"Я смотрю на Мэг Райан и Билли Кристала. Он выглядит как обычный парень своего возраста — великолепно. Но Мэг кажется, что вся работа над её лицом проделана совершенно неправильно. Очень грустно";

"Мэг Райан — напоминание о том, почему нельзя портить свое лицо, когда начинаешь стареть";

"Всё испортило то, что сделало ее такой неповторимо милой", — комментировали появление Райен на публики фанаты актрисы.

Уточнения

Мег Ра́йан (англ. Meg Ryan; имя при рождении — Ма́ргарет Мэ́ри Э́мили Энни Ха́йра (англ. Margaret Mary Emily Anne Hyra); род. 19 ноября 1961[…], Фэрфилд) — американская актриса и кинопродюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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