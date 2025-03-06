Мэг Райан раскритиковали за пластику: разрушено всё, что делает её уникальной

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Одна из самых популярных голливудских актрис 80-х и 90-х годов Мэг Райан нарвалась на критику фанатов из-за внешности.

Фото: https://vk.com/megryann by ВК-аккаунт Мэг Райан is licensed under public doman Актриса Мэг Райан

Звезда фильмов "Топ Ган", "Города ангелов" или "Одиночки из Сиэтла" на подиуме встретилась с коллегой из другого своего знаменитого фильма, "Когда Гарри встретил Салли", Билли Кристал, которой она вручала один из призов.

Билли и Мэг изобразили прекрасную пару в упомянутой романтической комедии 36 лет назад. Работы Роба Райнера по-прежнему принадлежат к абсолютной классике и признаны лучшими в своем жанре.

Большинству фанатов показалась, что актриса растеряла то, что делало её уникальной.

"Я смотрю на Мэг Райан и Билли Кристала. Он выглядит как обычный парень своего возраста — великолепно. Но Мэг кажется, что вся работа над её лицом проделана совершенно неправильно. Очень грустно"; "Мэг Райан — напоминание о том, почему нельзя портить свое лицо, когда начинаешь стареть"; "Всё испортило то, что сделало ее такой неповторимо милой", — комментировали появление Райен на публики фанаты актрисы.

Уточнения

Мег Ра́йан (англ. Meg Ryan; имя при рождении — Ма́ргарет Мэ́ри Э́мили Энни Ха́йра (англ. Margaret Mary Emily Anne Hyra); род. 19 ноября 1961[…], Фэрфилд) — американская актриса и кинопродюсер.

