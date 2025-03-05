Фанаты Гарри Поттера сходят с ума из-за кастинга HBO на роль в сериале о мальчике-волшебнике

В перезапуске сериала "Гарри Поттер" на HBO Max появился первый официальный актёрский состав: утверждён исполнитель роли Альбуса Дамблдора.

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С тех пор, как было подтверждено, что сериал HBO выйдет на экраны, фанаты сходят с ума, пытаясь понять, кто сыграет некоторых из самых знаковых персонажей "Гарри Поттера" теперь, когда актёрский состав фильма окончательно покинул франшизу.

Кастинг продолжается уже некоторое время, и, как сообщается, тысячи детей проходят прослушивание на роли Гарри Поттера, Рональда Уизли и Гермионы Грейнджер.

Но сегодня мы говорим не о нём; мы говорим об Альбусе Дамблдоре, которого, судя по всему, сыграет Джон Литгоу.

Возможно, вы знаете Джона Литгоу по таким фильмам, как "Обрыв" (1993), "Мир по Гарпу" (1982) или сериалам, таким как "Декстер". Он также озвучил лорда Фаарквада в "Шреке".

Литгоу подтвердил участие в фильме для ScreenRant, сказав: "Это было непростое решение, потому что оно определит меня в последней главе моей жизни. Вот почему это было такое трудное решение. На церемонии закрытия съёмок мне будет около 87 лет, но я согласился".

Поклонники Гарри Поттера были немного шокированы и немного скептически отнеслись к этому выбору, но большинство из них в комментариях сохраняли непредвзятость.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера.

