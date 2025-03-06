Не дружба, не деньги, не любовь: после рождения дочери Константин Крюков понял, что для него самое ценное в жизни

Актёр Константин Крюков — отец маленькой дочери, для которой он с женой хотел найти няню, но супруги так и не смогли ни на ком остановить свой выбор, поскольку очень ответственно к этому подходят.
В беседе со "СтарХитом" звезда фильма "9 рота" высказался о том, что няня — это чужой человек, который в силу своей профессии должен много времени проводить и с ребёнком, и с его родителями. Для Крюкова и его супруги это оказалось морально тяжело, и отдых, которого они так хотели, остался лишь мечтой.
"Я понял, что самое ценное в жизни — это не дружба, не любовь, не деньги, а сон! Хроническое недосыпание бывает у кинематографистов в течение проекта, но проект длится месяц, два, три, а тут уже год и четыре месяца", — посетовал Крюков.
Константи́н Вита́льевич Крю́ков (род. 7 февраля 1985, Москва, СССР) — российский актер кино, телевидения и дубляжа, ювелир, художник, телеведущий.
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