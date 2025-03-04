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Зарыдал от счастья: Маколей Калкин отреагировал на победу брата на премии Оскар

Кино » Зарубежное кино

Звезда американской комедии "Один дома" Маколей Калкин поделился своими впечатлениями после того, как его родной брат Киран Калкин одержал победу на церемонии вручения премии "Оскар".

Маколей Калкин
Фото: youtube.com by канал Johnny B, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маколей Калкин

Маколей признался, что с особым волнением следил за награждением в номинации "Лучшая роль второго плана", так как был уверен, что Киран Калкин получит заветную статуэтку.

"Единственное, что я смотрел, — это награждение за лучшую роль второго плана. Я расплакался и сказал: "Увидимся позже", — с теплотой в голосе поделился американский актёр.

В этой номинации Киран Калкин превзошёл российского актёра Юру Борисова. Фильм "Настоящая боль", который также претендовал на награду за лучший оригинальный сценарий, уступил Шону Бейкеру и его картине "Анора".

Юра Борисов стал первым российским актёром, номинированным на "Оскар". Роберт Дауни-младший со сцены отметил, что талант Юры Борисова поразил его.

Ранее стало известно, какой вредный совет дал Павел Воля блогеру Даве, который готовится стать отцом в первый раз.

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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