Зарыдал от счастья: Маколей Калкин отреагировал на победу брата на премии Оскар

Звезда американской комедии "Один дома" Маколей Калкин поделился своими впечатлениями после того, как его родной брат Киран Калкин одержал победу на церемонии вручения премии "Оскар".

Фото: youtube.com by канал Johnny B, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маколей Калкин

Маколей признался, что с особым волнением следил за награждением в номинации "Лучшая роль второго плана", так как был уверен, что Киран Калкин получит заветную статуэтку.

"Единственное, что я смотрел, — это награждение за лучшую роль второго плана. Я расплакался и сказал: "Увидимся позже", — с теплотой в голосе поделился американский актёр.

В этой номинации Киран Калкин превзошёл российского актёра Юру Борисова. Фильм "Настоящая боль", который также претендовал на награду за лучший оригинальный сценарий, уступил Шону Бейкеру и его картине "Анора".

Юра Борисов стал первым российским актёром, номинированным на "Оскар". Роберт Дауни-младший со сцены отметил, что талант Юры Борисова поразил его.

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Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант.

