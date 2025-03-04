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Политика и кино: почему Юра Борисов оказался номинированным на Оскар

0:57
Кино » Российское кино

Киновед Александр Шпагин уверен, что номинация российского актёра Юры Борисова на премию "Оскар" имеет политическую подоплёку. В беседе с "Радио 1" он отметил, что это связано с новой администрацией США.

Юра Борисов и Анджелина Джоли
Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юра Борисов и Анджелина Джоли

По мнению Шпагина, в далёкие 2014 или 2022 годы было бы невозможно увидеть россиян на красной ковровой дорожке престижной кинопремии.

"Это отчасти и политический приз", — считает эксперт.

Он также выразил уверенность, что Юра Борисов будет всё чаще приглашаться в западные проекты и появляться в иностранных фильмах.

Юра Борисов не смог получить статуэтку "Оскар" за роль в фильме "Анора", уступив победу американцу Кирану Калкину. Однако картина с его участием стала триумфатором премии, собрав пять наград.

Ранее стало известно, что будет с детьми Елены Блиновской.

Уточнения

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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