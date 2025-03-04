Любовь сильнее Оскара: актёр из сериала Мир! Дружба! Жвачка! поделился сокровенным о Юре Борисове

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Никита Павленко, актёр, который снимался с Юрой Борисовым в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!", поделился своими мыслями о поражении актёра на церемонии "Оскар".

Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman Актёр Юрий Борисов

В интервью с VOICE Павленко отметил, что для него Юра Борисов — это воплощение любви и её проводник в мир.

"Если я имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто". Эти слова Юра прочитал мне в поезде Тула — Москва, когда мы возвращались со съёмок", — сказал Никита Павленко.

Он признался, что искренне переживал и болел за своих коллег — за Юру Борисова и Марка Эйдельштейна. Однако он не склонен судить тех, кто одержал победу, и тех, кто потерпел поражение.

Ранее Павел Кассинский высказался об инциденте в поезде Сочи — Москва.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

