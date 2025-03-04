Звезда Аноры о победе фильма на Оскаре-2025: невозможно осознать

Российская актриса Дарья Екамасова, известная по роли матери главного героя в фильме "Анора", поделилась своими мыслями о победе картины на кинопремии "Оскар".
В беседе с "Известиями" она призналась, что пока не до конца осознала случившееся, но искренне благодарна каждому за веру и поддержку. По её словам, для всей съёмочной команды получение этой награды стало настоящим праздником.
Дарья Екамасова присутствовала на церемонии вручения премии "Оскар", которая проходила в Лос-Анджелесе. Вместе со своими коллегами она вышла на сцену в элегантном чёрном макси-платье с баской и длинным шлейфом, дополнив свой образ кольцами и серьгами с бриллиантами.
В фильме "Анора" Дарья Екамасова сыграла мать главного героя Ивана, которого воплотил на экране Марк Эйдельштейн. Кроме того, в картине были задействованы Юра Борисов и Алексей Серебряков.
Фильм "Анора" стал триумфатором церемонии, завоевав пять статуэток, включая главный приз в номинации "Лучший фильм".
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Да́рья Никола́евна Екама́сова (род. 20 мая 1984, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа.
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