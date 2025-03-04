Анора — триумфатор премии "Оскар" 2025 года

Трагикомедия, номинированная в шести категориях, получила награду за лучший фильм и еще четыре в это воскресенье на 97-й церемонии вручения наград Академии кинематографических искусств и наук.
Главная героиня фильма в исполнении актрисы Майки Мэдисон играет секс-работницу, живущую в фальшивой сказке. Она получила "Оскар" за лучшую женскую роль, отобрав награду у актрисы Деми Мур.
Режиссёр Шон Бейкер четыре раза выходил на сцену театра Долби, чтобы получить, помимо джекпота, статуэтки, соответствующие лучшей режиссуре, оригинальному сценарию и монтажу.
Эдриан Броуди получил награду за лучшую мужскую роль за роль в фильме "Бруталист" ("Жестокий"), призывая к "более здоровому и инклюзивному миру", в котором "неконтролируемой ненависти нет места", а роль второго плана досталась Кирану Калкину за его работу над фильмом "Настоящая боль".
Зои Салданья получила награду за лучшую женскую роль второго плана за "Эмилию Перес", произнеся мощную речь, напоминающую о ее происхождении и подчеркивающую, что она "гордая дочь родителей-иммигрантов".
Ранее режиссёр Эмир Кустурица разгромил обласканный критиками фильм "Анора".
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.