Не думает, что оправится: что чувствует Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом?

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Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта затянулся на долгие восемь лет, и поклонники в какой-то момент стали смотреть на это как на "мыльную оперу", которая никогда не закончится, однако развод всё-таки состоялся.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Анджелина Джоли

Теперь оба актёра стали свободными во всех смыслах, однако Джоли не спешит вновь налаживать личную жизнь. Она часто говорила о грубости Питта и, по словам её анонимного знакомого, актриса не может прийти в себя после всего, что она пережила в браке со своим коллегой.

"Ей тяжело доверять мужчинам после того, что она пережила с Брэдом. Она не думает, что когда-либо оправится от травмы, связанной с отношениями с Питтом. Анджелина чувствует себя полноценной, она довольна своими детьми и жизнью", — сообщил источник изданию US Magazine.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie; имя при рождении — Анджелина Джоли Войт, англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и общественный деятель, обладательница множества наград, включая премии «Оскар», «Тони» и три «Золотых глобуса».



Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми».

