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Дело не только в таланте: психолог раскрыл главный секрет бешеной популярности Юры Борисова

1:13
Кино

Юра Борисов — один из самых популярных российских актёров. С профессиональной точки зрения его отличают трудолюбие и глубокое изучение характеров персонажей перед съёмками, однако Борисов привлекает многих ещё и просто как человек. Об этом рассказал в беседе с Life.ru психолог Станислав Самбурский.

Бенгальские огни
Фото: unsplash.com by Dawid Zawiła, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальские огни

Искренность всегда чувствуется и всегда притягивает к человеку, кем бы он ни был. По словам Самбурского, именно этим качеством и обладает Борисов. Будучи актёром, в реальной жизни он никогда не притворяется и позволяет себе оставаться самим собой.

"Юра Борисов — это человек, который умеет быть собой. Его сила, забота и искренность — редкое сочетание, которое вызывает восхищение и уважение. Возможно, именно поэтому он стал таким близким и понятным для стольких людей", — сказал психолог.

Он добавил, что внешняя брутальность в сочетании с внутренней мягкостью только добавляют Борисову привлекательности. Для женщин он воплощает образ мужчины мечты, а для мужчин — образ верного друга, на которого всегда можно положиться.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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