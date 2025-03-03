Актёр Михайлов об уехавших из России артистах: человек без родины всегда одинок

Народный артист РСФСР Александр Михайлов, в беседе с "Абзацем", высказал мнение о возможном возвращении актёров, покинувших Россию, в свете планов США по ускоренной депортации более миллиона мигрантов.

Фото: youtube.com by канал Звезды и интриги, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Михайлов

Михайлов выразил уверенность, что тех, кто предал свою Родину, ждёт лишь одиночество и безработица. Он напомнил известную фразу о том, что "человек без родины одинок, одинок в счастье и забвении".

"Россия способна прощать, и они смогут вернуться. Но они выбрали путь изгоев, и он для них не закончится. Никто им не поможет и не подаст руки. Есть у Толстого выражение: "Предательство — это всё равно что обломали руки. Простить можно, а обнять не получится, нет сил", — заявил он.

Сам Александр Михайлов не собирается помогать тем, кто будет вынужден вернуться, и планирует бойкотировать любые возможные контакты с высланными на родину деятелями.

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Уточнения

Алекса́ндр Я́ковлевич Миха́йлов (при рождении — Бара́нов; род. 5 октября 1944, Оловянная, Оловяннинский район, Читинская область, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, педагог, общественно-политический деятель.

