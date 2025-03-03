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BadComedian про игру Борисова в фильме Анора: было бы странно, если дали бы Оскар

Кино » Российское кино

Киноблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, прокомментировал неудачу актёра Юры Борисова на премии "Оскар". В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что Борисов не смог продемонстрировать глубину своего таланта в фильме "Анора".

Оскар
Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оскар

Баженов заявил, что недостаток возможностей для раскрытия потенциала Борисова стал основной причиной отсутствия признания на международной арене. Однако он уточнил, что отсутствие награды не связано с профессиональными качествами самого актёра, который ранее демонстрировал высокие результаты в других проектах.

"Номинация Борисова выглядела логично, но награда ушла к другому актёру, чей персонаж был проработан глубже", — сказал Баженов.

Он также предположил, что успех может прийти к Борисову в будущем, особенно если планируется создание отдельного проекта, посвящённого его герою.

Ранее Юра Борисов и Марк Эйдельштейн устроили танцы на афтепати.

Уточнения

BadComedian (настоящее имя — Евге́ний Влади́мирович Баже́нов; род. 24 мая 1991, Стерлитамак, Башкирская ССР — Башкортостан, СССР) — российский видеоблогер, обозреватель кинофильмов, актёр кино и дубляжа.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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