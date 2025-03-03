Депутат Госдумы Гусев о фильме Анора: всё держится на русских

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев поделился своими впечатлениями о фильме "Анора". Он отметил, что вся картина пронизана русской культурой, которая представляет огромную ценность для всего мира.

Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ "Анора"

В беседе с "Газетой.ру" Дмитрий Гусев рассказал, что посмотрел нашумевшую ленту. По его словам, она отражает истинные ценности и повествует о любви.

"Что особенно примечательно, — всё в фильме держится на русских. Наша культура имеет огромное значение для всего мира, потому что именно мы, русские, способны понять и передать, что действительно важно в жизни. И, конечно, на первом месте стоит любовь", — подчеркнул парламентарий.

Также Дмитрий Гусев выразил сожаление в связи с тем, что Юра Борисов не получил награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Он отметил, что актёр показал отличную игру.

Ранее невеста Григория Лепса высмеяла певца в социальных сетях.

Уточнения

Дмитрий Геннадьевич Гусев (род. 23 июля 1972, Свердловск) — российский политолог и политтехнолог, по версии «Общей газеты» входил в число лучших политтехнологов России и избирательной ассоциации политтехнологов, депутат Государственной Думы.



