Учитель Юры Борисова высказался о проигрыше актёра на Оскаре: искусство – такое дело

Владимир Бейлис, народный артист России и художественный руководитель курса ВТУ имени М. С. Щепкина, в беседе с aif.ru высказал мнение, что Юре Борисову не хватило удачи для победы на кинопремии "Оскар".

Фото: Telegram by Telegram-канал Spletnik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юра Борисов

Он отметил, что в искусстве удача и стечение обстоятельств играют не последнюю роль. По словам Бейлиса, все его студенты мечтают о славе, известности и "Оскаре", и он готов поддерживать их в достижении этих целей.

В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения наград премии "Оскар". В категории "Лучшая мужская роль второго плана" российский актёр Юра Борисов уступил победу своему американскому коллеге Кирану Калкину. При этом фильм "Анора" стал настоящим триумфатором премии, получив пять статуэток.

Ранее стало известно о возвращении Лолиты на телевидение.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.



Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

