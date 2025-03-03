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Режиссёр сериала Слово пацана рассказал о съёмках второй части

1:06
Кино » Российское кино

Режиссёр сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" в беседе с Общественной службой новостей назвал слухи о продолжении съёмок проекта абсурдными.

Жора Крыжовников
Фото: youtube.com by канал РЕЖУПРАВЛЕНИЕ Жоры Крыжовникова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жора Крыжовников

Он признался, что впервые слышит о планах на второй сезон нашумевшего сериала о криминальных группировках.

"Это бред какой-то. Пока нет информации о том, что начали снимать продолжение", — заявил Крыжовников.

Представитель актёра Славы Копейкина, который сыграл в сериале персонажа Турбо, также подтвердила, что официально никто не планирует снимать продолжение. По её словам, видео в интернете могли разместить аферисты, стремящиеся заработать на громком имени актёра.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" вышел в ноябре прошлого года и сразу стал популярным среди российских зрителей. В главных ролях снимались Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и другие талантливые актёры.

Ранее мать осуждённой Елены Блиновской высказалась о приговоре дочери.

Уточнения

Жо́ра Крыжо́вников (настоящее имя — Андре́й Никола́евич Пе́ршин; род. 14 февраля 1979, Арзамас-16, Горьковская область, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и театральный педагог.

«Сло́во пацана́ Кровь на асфа́льте» — российский криминальный сериал о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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