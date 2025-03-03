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Шерон Стоун рассказала о судьбе белого платья из фильма Основной инстинкт

1:05
Кино » Зарубежное кино

Знаменитая голливудская актриса Шерон Стоун поделилась, что во время съёмок фильма "Основной инстинкт" она добавила в контракт пункт, по которому могла оставить себе все наряды, использованные в фильме.

Шерон Стоун
Фото: youtube.com by канал Roads L, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шерон Стоун

По словам актрисы, она до сих пор бережно хранит в своём шкафу белое платье, в котором её героиня появилась в киноленте, вышедшей в 1992 году.

"Я держу белое мини-платье из "Основного инстинкта" в сейфе, но у меня также есть множество обуви из того фильма — например, чёрные туфли Gucci и золотые босоножки с заклёпками. Остальные костюмы находятся в хранилище", — призналась Шерон.

Актриса рассказала, что получила роль в 32 года и была в восторге от того, что все наряды для неё шились на заказ. Она считает разумным решением оставить наряды себе, так как за съёмки она получила гораздо меньше, чем её коллега Майкл Дуглас.

Ранее стало известно, что Netflix добавил в свой список криминальный фильм.

Уточнения

Шэ́рон Вонн Сто́ун (англ. Sharon Vonne Stone; род. 10 марта 1958) — американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на премию «Оскар».

«Основно́й инсти́нкт» (англ  Basic Instinct) — эротический триллер 1992 года, поставленный режиссёром Полом Верховеном. В главных ролях снялись актёры Майкл Дуглас и Шэрон Стоун.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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