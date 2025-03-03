Один из самых захватывающих фильмов всех времён: на Netflix появился криминальный триллер

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Видеосервис Netflix пополнил свою коллекцию криминальным триллером от создателя знаменитого сериала "Йеллоустоун". Теперь зрители могут наслаждаться фильмом "Убийца" 2015 года.

Фото: Openverse by stockcatalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Netflix

Это последнее творение Тейлора Шеридана, которого многие называют "мастером своего дела", теперь доступно в обширной библиотеке стримингового гиганта. Шеридан прославился благодаря успешным проектам, таким как сериал "Йеллоустоун" и его спин-оффы "1883" и "1928", а также другими сериалами, среди которых "Landman", "Tulsa King" и "Mayor of Kingstown".

Шеридан также известен своими актерскими работами. Он исполнил роли Трэвиса Уитли в сериале "Йеллоустоун" и Дэвида Хейла в "Сынах анархии".

Сценарий к фильму "Убийца", вышедшему в 2015 году, также принадлежит Шеридану. Режиссёром картины выступил Дени Вильнёв, который ранее снял "Пленниц" и позже работал над "Дюной" и "Бегущим по лезвию 2049".

Ранее стало известно, почему Харрисон Форд пропустил "Оскар".

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

