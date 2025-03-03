Один из самых захватывающих фильмов всех времён: на Netflix появился криминальный триллер

Видеосервис Netflix пополнил свою коллекцию криминальным триллером от создателя знаменитого сериала "Йеллоустоун". Теперь зрители могут наслаждаться фильмом "Убийца" 2015 года.
Это последнее творение Тейлора Шеридана, которого многие называют "мастером своего дела", теперь доступно в обширной библиотеке стримингового гиганта. Шеридан прославился благодаря успешным проектам, таким как сериал "Йеллоустоун" и его спин-оффы "1883" и "1928", а также другими сериалами, среди которых "Landman", "Tulsa King" и "Mayor of Kingstown".
Шеридан также известен своими актерскими работами. Он исполнил роли Трэвиса Уитли в сериале "Йеллоустоун" и Дэвида Хейла в "Сынах анархии".
Сценарий к фильму "Убийца", вышедшему в 2015 году, также принадлежит Шеридану. Режиссёром картины выступил Дени Вильнёв, который ранее снял "Пленниц" и позже работал над "Дюной" и "Бегущим по лезвию 2049".
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Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.
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