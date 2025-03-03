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Один из самых захватывающих фильмов всех времён: на Netflix появился криминальный триллер

1:13
Кино » Зарубежное кино

Видеосервис Netflix пополнил свою коллекцию криминальным триллером от создателя знаменитого сериала "Йеллоустоун". Теперь зрители могут наслаждаться фильмом "Убийца" 2015 года.

Netflix
Фото: Openverse by stockcatalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Netflix

Это последнее творение Тейлора Шеридана, которого многие называют "мастером своего дела", теперь доступно в обширной библиотеке стримингового гиганта. Шеридан прославился благодаря успешным проектам, таким как сериал "Йеллоустоун" и его спин-оффы "1883" и "1928", а также другими сериалами, среди которых "Landman", "Tulsa King" и "Mayor of Kingstown".

Шеридан также известен своими актерскими работами. Он исполнил роли Трэвиса Уитли в сериале "Йеллоустоун" и Дэвида Хейла в "Сынах анархии".

Сценарий к фильму "Убийца", вышедшему в 2015 году, также принадлежит Шеридану. Режиссёром картины выступил Дени Вильнёв, который ранее снял "Пленниц" и позже работал над "Дюной" и "Бегущим по лезвию 2049".

Ранее стало известно, почему Харрисон Форд пропустил "Оскар".

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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