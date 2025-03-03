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Триумф года: фильм Анора назван лучшим фильмом на церемонии вручения премии Оскар

1:50
Кино

"Анора" получила пять наград, в том числе за лучший фильм. Награды за актёрскую игру получили Эдриан Броуди, Майки Мэдисон, Киран Калкин и Зои Салдана.

Оскар
Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оскар

Фильм "Анора" был назван лучшим фильмом на церемонии вручения премии "Оскар" в 2025 году, которая состоялась в воскресенье вечером.

"Анора" стала главной победительницей вечера, получив в общей сложности пять наград. Звезда Майки Мэдисон была названа лучшей актрисой, а Шон Бейкер получил рекордные четыре награды за свой фильм: лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж (в дополнение к лучшей картине).

В других актёрских категориях Эдриен Броуди был назван лучшим актёром за роль в фильме "Брут", Киран Калкин получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Настоящая боль" Зои Салдана была названа лучшей актрисой второго плана за роль в фильме "Эмилия Перис".

Тем временем "Поток" получил награду за лучший полнометражный анимационный фильм, став первой в истории победой Латвии. "Нет другой земли" был назван лучшим документальным фильмом. "Я всё ещё здесь" был назван лучшим международным полнометражным фильмом, став первой победой Бразилии на "Оскаре".

Питер Строган получил награду за лучший адаптированный сценарий к фильму "Конклав".

Пол Тейзвелл стал первым чернокожим человеком, получившим "Оскар" за лучший дизайн костюмов за работу над фильмом "Злая". Мюзикл также получил "Оскар" за лучший дизайн декораций.

Российский актёр Юрий Борисов не получил "Оскар" за роль второго плана. 

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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