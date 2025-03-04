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Фанаты Звездных войн сходят с ума из-за официального выхода нового приквела

1:26
Кино

Фильм "Звёздные войны: Эпизод III — Месть ситхов" возвращается в кино! К 20-летию картины её покажут с 25 апреля 2025 года. Фанаты пересмотрели отношение к приквелам.

"Звёздные войны"
Фото: kinopoisk.ru is licensed under public domain
"Звёздные войны"

Первоначально выпущенный в 2005 году, "Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов" пережил тяжёлые времена после двух предыдущих приквелов, "Призрачная угроза" и "Атака клонов".

"Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999) и "Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002) — не самые популярные фильмы франшизы "Звёздные войны", но, как и в случае с "Местью ситхов", кажется, что сейчас многие фанаты ценят их больше.

Если вы хотите выразить свою заслуженную любовь к "Мести ситхов", то сейчас у вас есть такая возможность, потому что в честь 20-летия фильма он выходит в прокат.

"В честь 20-й годовщины премьеры "Звёздных войн: Эпизод III — Месть ситхов", заключительного фильма трилогии-приквела, "Эпизод III" будет повторно выпущен в кинотеатрах 25 апреля 2025 года и будет демонстрироваться в некоторых кинотеатрах США и на международных территориях в течение одной недели", — гласит сообщение на StarWars.com.

Уточнения

«Звёздные во́йны» (англ. Star Wars, МФА: [stɑːɹ wɔːɹz]) — медиафраншиза в жанре эпической космической оперы, включающая в себя 12 художественных фильмов (9 эпизодов основной саги, также известна как «Сага Скайуокеров», 2 фильма «историй» и 1 анимационный).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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