Фанаты Звездных войн сходят с ума из-за официального выхода нового приквела

Фильм "Звёздные войны: Эпизод III — Месть ситхов" возвращается в кино! К 20-летию картины её покажут с 25 апреля 2025 года. Фанаты пересмотрели отношение к приквелам.
Первоначально выпущенный в 2005 году, "Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов" пережил тяжёлые времена после двух предыдущих приквелов, "Призрачная угроза" и "Атака клонов".
"Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999) и "Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002) — не самые популярные фильмы франшизы "Звёздные войны", но, как и в случае с "Местью ситхов", кажется, что сейчас многие фанаты ценят их больше.
Если вы хотите выразить свою заслуженную любовь к "Мести ситхов", то сейчас у вас есть такая возможность, потому что в честь 20-летия фильма он выходит в прокат.
"В честь 20-й годовщины премьеры "Звёздных войн: Эпизод III — Месть ситхов", заключительного фильма трилогии-приквела, "Эпизод III" будет повторно выпущен в кинотеатрах 25 апреля 2025 года и будет демонстрироваться в некоторых кинотеатрах США и на международных территориях в течение одной недели", — гласит сообщение на StarWars.com.
«Звёздные во́йны» (англ. Star Wars, МФА: [stɑːɹ wɔːɹz]) — медиафраншиза в жанре эпической космической оперы, включающая в себя 12 художественных фильмов (9 эпизодов основной саги, также известна как «Сага Скайуокеров», 2 фильма «историй» и 1 анимационный).
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