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Не дом, а бытовка строителей: пользователи Сети раскритиковали новый дом Александра Петрова

1:03
Кино

Не так давно Александр Петров купил дорогой дом в элитном посёлке "Ильинские холмы" для себя, своей жены и их будущего ребёнка. Актёр долго сохранял интригу и не показывал свой дом, но теперь он наконец опубликовал в личном блоге фотографии нового жилища.

Сосны
Фото: commons.wikimedia.org by Козлов Михаил, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сосны

Петров в восторге от своей покупки. Актёр писал, что и он, и его жена Виктория сразу почувствовали, что это то самое место, где им действительно хочется жить. Супругам нравится, что вокруг лес, и теперь они будут вдоволь гулять и дышать свежим воздухом.

Многие поклонники искренне порадовались за Петрова и поздравили его с новосельем, однако некоторые пользователи Сети не испытали никаких эмоций, кроме недоумения и разочарования. Они назвали дом скучным, безликим и неуютным.

"Не дом, а бытовка строителей. Странный человек, бросил Милославскую и женился на девушке, которую едва знает", — написал один из комментаторов.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра кино, режиссёр, сценарист. Двукратный лауреат премии «Золотой орёл»: за «Лучшую мужскую роль в кино» («Текст», 2020) и «Лучшую мужскую роль на телевидении» («Sпарта», 2019).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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