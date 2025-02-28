Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ссора в прямом эфире — Вэнс поставил Зеленского на место во время трансляции
Нюша отдала сына в детский сад для билингвов и нарвалась на критику
Люди важнее денег — Трамп призвал закончить конфликт на Украине
Будет пытаться: Мерц планирует убедить Трампа в важности участия США в европейских делах
Показательное сожаление — Трамп заявил, что чувствует вину за участие США в конфликте на Украине
Когда волосы не хотят ложиться красиво — эта простая укладка исправит ситуацию
Лейкоз маскируется под обычные болезни: вот тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать
Историческая параллель — в Германии заявили об абсурдности запрета на въезд для Нетаньяху
Александр Петров рассказал о новом доме, купленном для беременной жены

Юра Борисов рассказал, что сделает со статуэткой в случае победы на Оскаре-2025

Кино » Зарубежное кино

Российский актёр Юра Борисов, в преддверии церемонии вручения премии "Оскар", стал гостем популярного комедийного шоу Chicken Shop Date, где Амелия Димольденберг задала ему вопрос о том, что он будет делать со статуэткой в случае победы.

Юра Борисов
Фото: Telegram by Telegram-канал Spletnik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юра Борисов

Юра Борисов поделился, что, если это случится, он передаст статуэтку на хранение своей маме, как и всё остальное.

"Это очень важно для неё", — объяснил он.

Актёр также рассказал, что его жена Анна Шевчук загадала на Новый год, чтобы он стал лауреатом "Оскара". По его словам, дочери пока не понимают, что происходит.

Ранее Юра Борисов признавался, что чувствует себя неловко из-за всеобщего внимания, так как фильм "Анора" был создан целой командой талантливых и профессиональных людей.

Напомним, что недавно Александр Петров поделился фотографиями своего нового дома.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Авто
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Садоводство, цветоводство
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Последние материалы
Повышение цен на хлеб: что говорят производители
Лучший друг или злейший враг? Почему соль не всегда решение для луковых посадок
Трезв, но опасен: как не лишиться прав после застолья
Звезда Stand Up рассказала о расставании с возлюбленным: я его ненавижу
Кардио в начале или конце тренировки? Как заниматься эффективнее, раскрыли эксперты
Власти убирают тысячи знаков: водители в недоумении
Христиане и социалисты — в ФРГ начались переговоры по правящей коалиции
Недоразумение — Словакия извиняется за голосование на Генассамблее ООН
Продюсер музшоу на Первом канале о нечестной победе дочери Алсу: мы не могли повлиять
Политические репрессии: глава Гагаузии страдает от нападок правительства Санду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.