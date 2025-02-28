Юра Борисов рассказал, что сделает со статуэткой в случае победы на Оскаре-2025

Российский актёр Юра Борисов, в преддверии церемонии вручения премии "Оскар", стал гостем популярного комедийного шоу Chicken Shop Date, где Амелия Димольденберг задала ему вопрос о том, что он будет делать со статуэткой в случае победы.

Фото: Telegram by Telegram-канал Spletnik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юра Борисов

Юра Борисов поделился, что, если это случится, он передаст статуэтку на хранение своей маме, как и всё остальное.

"Это очень важно для неё", — объяснил он.

Актёр также рассказал, что его жена Анна Шевчук загадала на Новый год, чтобы он стал лауреатом "Оскара". По его словам, дочери пока не понимают, что происходит.

Ранее Юра Борисов признавался, что чувствует себя неловко из-за всеобщего внимания, так как фильм "Анора" был создан целой командой талантливых и профессиональных людей.

Напомним, что недавно Александр Петров поделился фотографиями своего нового дома.

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.

