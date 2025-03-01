Трагедия в семье Хэкмена: дочь актёра подозревает, что причиной гибели звёздной пары стал угарный газ

Дочь Джина Хэкмена подозревает, что причиной смерти актёра и его жены Бетси Аракавы стало отравление угарным газом. Об этом сообщает TMZ.
Элизабет Джин Хэкмен, пережившая страшную смерть отца, не уверена, что трагедия произошла из-за угарного газа, но вполне допускает такую версию. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, отвечающий за расследование по этому делу, заявил, что не исключает никаких гипотез насчёт загадочной смерти знаменитостей.
По словам Мендозы, Хэкмен и Аракава могли стать жертвами двойного убийства, несчастного случая или покончили с собой. Также он добавил, что, когда нашли тела мужа и жены, одна их собака была мёртвой, а две другие — живыми.
Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — февраль 2025, Санта-Фе, Нью-Мексико) — американский писатель и киноактёр.
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