Трагедия в семье Хэкмена: дочь актёра подозревает, что причиной гибели звёздной пары стал угарный газ

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Дочь Джина Хэкмена подозревает, что причиной смерти актёра и его жены Бетси Аракавы стало отравление угарным газом. Об этом сообщает TMZ.

Фото: commons.wikimedia.org by Dittymathew, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Свеча

Элизабет Джин Хэкмен, пережившая страшную смерть отца, не уверена, что трагедия произошла из-за угарного газа, но вполне допускает такую версию. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, отвечающий за расследование по этому делу, заявил, что не исключает никаких гипотез насчёт загадочной смерти знаменитостей.

По словам Мендозы, Хэкмен и Аракава могли стать жертвами двойного убийства, несчастного случая или покончили с собой. Также он добавил, что, когда нашли тела мужа и жены, одна их собака была мёртвой, а две другие — живыми.

Уточнения

Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — февраль 2025, Санта-Фе, Нью-Мексико) — американский писатель и киноактёр.

