Российское телешоу в турецком кино: Малахов раскрыл подробности нового зарубежного фильма

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Известный турецкий режиссёр Гекхан Ары планирует экранизировать один из самых популярных выпусков российского телешоу "Пусть говорят", сообщил ТАСС телеведущий Андрей Малахов.

Фото: Telegram by Telegram-канал Андрея Малахова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Малахов

Сюжет фильма "Одна надежда" будет основан на выпуске 2013 года, рассказывающем историю турчанки Гюльсюм, которая заботилась о российском мальчике, пострадавшем в аварии в Анталье. Как отметил Малахов, этот эпизод тогда занимал лидирующие позиции в телевизионных рейтингах.

"Каждый выпуск программы можно превратить в фильм или сериал. Любая история, если её развить в сценарий, способна стать основой для кинокартины, особенно учитывая, что она основана на реальных событиях", — подчеркнул Малахов.

Главную роль в фильме исполнит Леон Кемстач. В своём обращении к Гюльсюм актёр выразил восхищение её поступком, отметив, насколько трудно сдерживать эмоции от услышанной истории.

Премьерный показ картины намечен на осень 2025 года. Фильм планируют перевести на пять языков и представить зрителям в России, Турции, странах СНГ и Европе.

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Уточнения

Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ.



«Пусть говоря́т» (ранее — «Большая стирка» и «Пять вечеров») — российское ток-шоу на «Первом канале».

