Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино

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В 1982 году Сильвестр Сталлоне дебютировал в роли культового персонажа Джона Рэмбо по мотивам романа Дэвида Моррелла "Первая кровь".

Фото: https://vk.com/sly_stallone by ВК-аккаунт Сильвестра Сталлоне is licensed under public doman Актёр Сильвестр Сталлоне

Фильм 1982 года "Первая кровь" помог Сильвестру Сталлоне и Джону Рэмбо стать известными на весь мир.

Основанный на одноимённом дебютном романе Дэвида Моррелла, "Первая кровь" — это душераздирающая, насыщенная событиями история о ветеране Вьетнама, пережившем пытки и пытающемся вернуться к гражданской жизни.

Сам Рэмбо был частично основан на реальном ветеране Второй мировой войны Оди Мёрфи, который умер незадолго до того, как Моррелл начал писать "Первая кровь".

"Когда я писал роман, я думал об Оди Мерфи. Он был самым титулованным солдатом Америки во Второй мировой войне. Его представление к Медали Почёта — выдающееся. Это сверхчеловеческий поступок", — сказал Моррелл в интервью Flashback Files.

Уточнения

Сильве́стр Гарде́нцио Сталло́не (англ. Sylvester Gardenzio Stallone /stəˈloʊn/; итал. [ɡarˈdɛntsjo stalˈloːne]; род. 6 июля 1946, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

