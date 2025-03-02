Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино

В 1982 году Сильвестр Сталлоне дебютировал в роли культового персонажа Джона Рэмбо по мотивам романа Дэвида Моррелла "Первая кровь".
Фильм 1982 года "Первая кровь" помог Сильвестру Сталлоне и Джону Рэмбо стать известными на весь мир.
Основанный на одноимённом дебютном романе Дэвида Моррелла, "Первая кровь" — это душераздирающая, насыщенная событиями история о ветеране Вьетнама, пережившем пытки и пытающемся вернуться к гражданской жизни.
Сам Рэмбо был частично основан на реальном ветеране Второй мировой войны Оди Мёрфи, который умер незадолго до того, как Моррелл начал писать "Первая кровь".
"Когда я писал роман, я думал об Оди Мерфи. Он был самым титулованным солдатом Америки во Второй мировой войне. Его представление к Медали Почёта — выдающееся. Это сверхчеловеческий поступок", — сказал Моррелл в интервью Flashback Files.
Сильве́стр Гарде́нцио Сталло́не (англ. Sylvester Gardenzio Stallone /stəˈloʊn/; итал. [ɡarˈdɛntsjo stalˈloːne]; род. 6 июля 1946, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
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