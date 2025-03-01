Слушал приговор и ухмылялся: актёра сериала Половое воспитание приговорили к 15,5 годам тюрьмы за изнасилования

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр сериала "Половое воспитание" Александр Вествуд приговорён к 15,5 годам лишения свободы за изнасилования и сексуальные домогательства. Об этом сообщает BBC.

Фото: flickr.com by Christian Senger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюрьма

У Вествуда была своя студия, в которой он обучал парней, девушек и детей актёрскому мастерству. Актёр манипулировал своими жертвами. Пользуясь своей популярностью и авторитетом, он заставлял их выполнять любые его требования. Среди всех, кого он изнасиловал, были в том числе несовершеннолетние. Одна из учениц смогла спастись от насильника, укусив его.

Ранее Вествуд отрицал свою причастность ко всем преступлениям, в которым он обвиняется, но после длительного расследования его виновность была доказана. В тот момент, когда на суде объявляли приговор, Вествуд ухмылялся.

Уточнения

«Половое воспитание» или «Сексуальное просвещение» (англ. Sex Education) — британский комедийно-драматический телесериал, рассказывающий о проблемах учащихся средней школы английского городка Мурдэйл.

