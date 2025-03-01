В случайно выброшенном дневнике Деми Мур нашли шокирующие записи

Бывший муж Деми Мур случайно выбросил дневник актрисы, который много лет лежал в его доме, но сотрудник склада понял, что эта вещь может представлять собой ценность. Он передал дневник журналистам. Об этом сообщает The Daily Mail.
В дневнике были обнаружены признания звезды "Субстанции" о том, что она не была верной первому мужу, однако её измены были всего лишь попытками убежать от реальности, в которой Деми было плохо.
"Я стала больше пить и употреблять наркотики. У меня было довольно много романов, которые были всего лишь способом скрыться", — писала знаменитость.
Но ещё более шокирующими оказались записи об отношениях Деми Мур с матерью. К тому же будущая актриса в подростковом возрасте стала свидетельницей того, как её мать пыталась покончить с собой.
"Моя собственная мать продала меня за 500 долларов. Я чувствовала себя такой ничтожной и униженной. Как только она получила свои деньги, я ушла", — говорится в дневнике.
Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист.
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