В случайно выброшенном дневнике Деми Мур нашли шокирующие записи

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Бывший муж Деми Мур случайно выбросил дневник актрисы, который много лет лежал в его доме, но сотрудник склада понял, что эта вещь может представлять собой ценность. Он передал дневник журналистам. Об этом сообщает The Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Anagoria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дневник

В дневнике были обнаружены признания звезды "Субстанции" о том, что она не была верной первому мужу, однако её измены были всего лишь попытками убежать от реальности, в которой Деми было плохо.

"Я стала больше пить и употреблять наркотики. У меня было довольно много романов, которые были всего лишь способом скрыться", — писала знаменитость.

Но ещё более шокирующими оказались записи об отношениях Деми Мур с матерью. К тому же будущая актриса в подростковом возрасте стала свидетельницей того, как её мать пыталась покончить с собой.

"Моя собственная мать продала меня за 500 долларов. Я чувствовала себя такой ничтожной и униженной. Как только она получила свои деньги, я ушла", — говорится в дневнике.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист.

