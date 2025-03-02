Собчак оценила фильм Пророк с Юрием Борисовым в роли Пушкина

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Ксения Собчак высказала своё мнение о фильме "Пророк. История Александра Пушкина".

Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman Актёр Юрий Борисов

Собчак уверена, что фильм "Пророк" Феликса Умарова будет влиять на дальнейшие тенденции в отечественном кино.

Она похвалила "саунд-концепцию" кинокартины.

"Получилось не только ярко, но и очень про русскую культуру — по сути, мы с вами можем наблюдать, как современные поэты и музыканты переосмысляют наше литературное наследие", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка в споре о первенстве формы или содержания выразила уверенность в том, что настоящее искусство двигает только форма.

Ранее Татьяна Брухунова высказалась о фильме Пророк с Юрием Борисовым в главной роли. Жена Евгения Петросяна считает, что Александр Сергеевич "не перевернулся в гробу".

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

