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Собчак оценила фильм Пророк с Юрием Борисовым в роли Пушкина

0:55
Кино

Ксения Собчак высказала своё мнение о фильме "Пророк. История Александра Пушкина".

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

Собчак уверена, что фильм "Пророк" Феликса Умарова будет влиять на дальнейшие тенденции в отечественном кино.

Она похвалила "саунд-концепцию" кинокартины.

"Получилось не только ярко, но и очень про русскую культуру — по сути, мы с вами можем наблюдать, как современные поэты и музыканты переосмысляют наше литературное наследие", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка в споре о первенстве формы или содержания выразила уверенность в том, что настоящее искусство двигает только форма.

Ранее Татьяна Брухунова высказалась о фильме Пророк с Юрием Борисовым в главной роли. Жена Евгения Петросяна считает, что Александр Сергеевич "не перевернулся в гробу".

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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