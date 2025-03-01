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92-летний Гран-Рекс вне конкуренции: этот парижский кинотеатр признан самым красивым в мире

0:47
Кино

В своём рейтинге "50 самых красивых кинотеатров мира" журнал Time Out определил лидером парижский кинотеатр "Гран-Рекс".

Кинотеатр "Гран-Рекс"
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Laconis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинотеатр "Гран-Рекс"

Журнал объясняет свой выбор старинной архитектурой здания кинотеатра, которому в прошлом году исполнилось 92 года.

"На пышных празднованиях 90-летия в 2022 году был представлен новый фасад, который возвращает экстерьер к первоначальному стилю 1932 года, к кремовым тонам и цвету шампанского", — говорится в публикации.

Современные технологии тоже сыграли свою роль. "Бесконечная комната", выполненная в стиле научной фантастики, оснащена экраном RealD, который привлёк внимание журналистов.

Уточнения

«Гран-Рекс» (фр. le Grand Rex) — самый крупный кинозал Парижа и Европы, с 2650 зрительскими креслами из красной кожи и мигающими звёздами на потолке; находится на Больших Бульварах во 2-м округе французской столицы по адресу 1, boulevard Poissonnière; построен в 1932 году в стиле ар-деко.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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