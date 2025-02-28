В фильме Дюна-3 появится мёртвый персонаж из первой части киносаги

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Один из самых популярных персонажей первых фильмов "Дюна" возвращается на пустынную планету.

Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository Дюна

Мастер фехтования Дункан Айдахо, которого сыграл актёр Джейсон Момоа, умер в конце первого фильма. Айдахо пожертвовал собой, чтобы Пауль Атрейдес вместе с матерью Джессики смог спастись от налета Сардаукаров.

Как ясно из заключения второго фильма, Пол в исполнении Тимоти Шаламе не будет в продолжении картины просто положительным героем. Его противники подготовят против него заговор.

Поскольку центрального персонажа не хотят убивать и делать из него мученика, его пытаются дискредитировать как правителя межзвездной империи.

В этом коварстве им помогает гхол (клон) фехтовальщика Айдахо, который прошел обучение с целью манипулировать Полом.

Ранее сообщалось, что Мисс Марпл Агаты Кристи возвращается на большие экраны.

Уточнения

Дю́на — положительная форма рельефа; песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра. Понятие «дюны» применяется ко всем песчаным скоплениям, независимо от их зонально-климатических условий.

