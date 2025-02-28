Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка и младенец: хитрый способ превратить соперников в лучших друзей
Неожиданный союзник в борьбе с диабетом: его легко найти в магазине
Пень на участке — не приговор: два хитрых способа убрать его без усилий
Как вырастить два урожая редиса за сезон: советы и секреты
Ваши права теперь в телефоне — осталось научиться их там быстро находить
Океан, чайки и лодки: эта гавань в Шотландии вскружит вам голову — вот почему сюда едут туристы
Усталость и целлюлит вас покинут: как сделать тело упругим и накаченным?
Подтяжка лица без скальпеля: вся правда о нитевом лифтинге
Штрафы выросли, а россияне разделились на два лагеря — в каком находитесь вы

В фильме Дюна-3 появится мёртвый персонаж из первой части киносаги

0:57
Кино

Один из самых популярных персонажей первых фильмов "Дюна" возвращается на пустынную планету.

Дюна
Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository
Дюна

Мастер фехтования Дункан Айдахо, которого сыграл актёр Джейсон Момоа, умер в конце первого фильма. Айдахо пожертвовал собой, чтобы Пауль Атрейдес вместе с матерью Джессики смог спастись от налета Сардаукаров.

Как ясно из заключения второго фильма, Пол в исполнении Тимоти Шаламе не будет в продолжении картины просто положительным героем. Его противники подготовят против него заговор.

Поскольку центрального персонажа не хотят убивать и делать из него мученика, его пытаются дискредитировать как правителя межзвездной империи.

В этом коварстве им помогает гхол (клон) фехтовальщика Айдахо, который прошел обучение с целью манипулировать Полом.

Ранее сообщалось, что Мисс Марпл Агаты Кристи возвращается на большие экраны.

Уточнения

Дю́на — положительная форма рельефа; песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра. Понятие «дюны» применяется ко всем песчаным скоплениям, независимо от их зонально-климатических условий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Экономика и бизнес
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Вместо дорогой химии: чистим ковёр смесью всего из двух компонентов
Вместо дорогой химии: чистим ковёр смесью всего из двух компонентов
Последние материалы
Как вырастить два урожая редиса за сезон: советы и секреты
Ваши права теперь в телефоне — осталось научиться их там быстро находить
Океан, чайки и лодки: эта гавань в Шотландии вскружит вам голову — вот почему сюда едут туристы
Усталость и целлюлит вас покинут: как сделать тело упругим и накаченным?
Подтяжка лица без скальпеля: вся правда о нитевом лифтинге
Замшевой обуви можно вернуть магазинный вид! Вот как легко это сделать
Штрафы выросли, а россияне разделились на два лагеря — в каком находитесь вы
Дачная амнистия: что нужно знать при регистрации дома в СНТ
Садальский высказался о ДТП с участием Буйнова: пусть спустится на землю
Они тают во рту: гости будут умолять раскрыть рецепт этих кокосовых маффинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.