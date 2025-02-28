В фильме Дюна-3 появится мёртвый персонаж из первой части киносаги

Один из самых популярных персонажей первых фильмов "Дюна" возвращается на пустынную планету.
Мастер фехтования Дункан Айдахо, которого сыграл актёр Джейсон Момоа, умер в конце первого фильма. Айдахо пожертвовал собой, чтобы Пауль Атрейдес вместе с матерью Джессики смог спастись от налета Сардаукаров.
Как ясно из заключения второго фильма, Пол в исполнении Тимоти Шаламе не будет в продолжении картины просто положительным героем. Его противники подготовят против него заговор.
Поскольку центрального персонажа не хотят убивать и делать из него мученика, его пытаются дискредитировать как правителя межзвездной империи.
В этом коварстве им помогает гхол (клон) фехтовальщика Айдахо, который прошел обучение с целью манипулировать Полом.
Ранее сообщалось, что Мисс Марпл Агаты Кристи возвращается на большие экраны.
Дю́на — положительная форма рельефа; песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра. Понятие «дюны» применяется ко всем песчаным скоплениям, независимо от их зонально-климатических условий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.