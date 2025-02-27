Жена Петросяна о словах Никиты Михалкова про фильм с Юрой Борисовым: непопулярное мнение

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Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном блоге выразила поддержку режиссёру Никите Михалкову после его критики фильма "Анора".

Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никита Михалков

Михалков остался недоволен фильмом, посчитав, что в нём создан негативный образ русских. Кроме того, он назвал картину "элементом мягкой силы США".

Татьяна Брухунова согласилась с мнением Михалкова и призналась, что не могла понять всеобщего восторга от фильма.

"Наконец-то в СМИ прозвучало непопулярное мнение. Я никак не могла понять, почему вокруг этого фильма столько восторгов", — написала жена Петросяна.

Фильм "Анора", в котором снялись российские актёры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, был номинирован на шесть премий "Оскар". Победителей объявят в ночь со 2 на 3 марта в США.

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Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

