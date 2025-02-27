Раскрыты новые схемы обмана россиян перед грядущей кинопремией Оскар

В преддверии церемонии вручения премии "Оскар" в интернете активизировались мошенники, создающие поддельные сайты с целью обмана россиян и кражи их средств. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов из "Лаборатории Касперского".

Фото: flickr.com by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оскар

По словам специалистов, злоумышленники решили воспользоваться повышенным интересом к номинированным фильмам, таким как "Конклав", "Анора", "Злая" и "Бруталист".

"Мы настоятельно рекомендуем пользователям проверять официальные даты выхода фильмов на стриминговых сервисах, телевидении или в других источниках и не делиться конфиденциальной информацией на сомнительных сайтах", — предупреждает Ольга Свистунова, старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского".

Выяснилось, что существуют две новые схемы обмана кинолюбителей. Например, на одном из порталов предлагается получить доступ к просмотру через бота в Telegram. После ввода полученного кода приходит уведомление о необходимости оформить подписку и предоставить платёжные данные.

На другом портале предлагают просмотр фильма без рекламы. Чтобы отключить рекламу, нужно ввести номер телефона и подключить подписку. В результате платёжные данные снова оказываются под угрозой.

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Уточнения

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.

