Мужчины с Марса, женщины с Венеры: Юлия Пересильд порассуждала об отношениях людей разных полов

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Юлия Пересильд в интервью Кино Mail высказала своё мнение по поводу отношений между мужчинами и женщинами.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Пересильд

По словам актрисы, главная причина недоразумений и непонимания друг друга заключается в том, то у женщин одно мировоззрение, а у мужчин — диаметрально противоположное.

"Женщины с Венеры, а мужчины с Марса", — сказала актриса, вспомнив знаменитую книгу с таким же названием.

Пересильд считает, что, несмотря на разные взгляды на жизнь, мужчины и женщины могут достичь гармонии в отношениях.

"Я бы порекомендовала и мужчинам, и женщинам быть чутче друг к другу", — подытожила звезда фильма "Вызов".

Уточнения

Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018); лауреат премии Президента Российской Федерации (2013), премии Правительства Российской Федерации (2017), Государственной премии Российской Федерации (2023).

