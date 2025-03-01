Мужчины с Марса, женщины с Венеры: Юлия Пересильд порассуждала об отношениях людей разных полов

Юлия Пересильд в интервью Кино Mail высказала своё мнение по поводу отношений между мужчинами и женщинами.
По словам актрисы, главная причина недоразумений и непонимания друг друга заключается в том, то у женщин одно мировоззрение, а у мужчин — диаметрально противоположное.
"Женщины с Венеры, а мужчины с Марса", — сказала актриса, вспомнив знаменитую книгу с таким же названием.
Пересильд считает, что, несмотря на разные взгляды на жизнь, мужчины и женщины могут достичь гармонии в отношениях.
"Я бы порекомендовала и мужчинам, и женщинам быть чутче друг к другу", — подытожила звезда фильма "Вызов".
Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018); лауреат премии Президента Российской Федерации (2013), премии Правительства Российской Федерации (2017), Государственной премии Российской Федерации (2023).
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