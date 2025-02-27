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Талант сценариста: Хью Грант сам пишет себе реплики в фильмах

1:17
Кино

Актёр Хью Грант настоял на написании собственных сцен в "Паддингтоне-3" и "Бриджит Джонс-4".

Актёр Хью Грант
Фото: https://vk.com/club29358213 by ВК-аккаунт Хью Гранта is licensed under public doman
Актёр Хью Грант

"Паддингтон в Перу" был неплох, но по сравнению с предыдущими фильмами о Паддингтоне он был немного скучным.

Однако был один момент, когда "Паддингтон в Перу" прикоснулся к величию. И это была сцена в середине титров. Для тех, кто не видел, это отсылка к сцене из "Паддингтона 2", в которой огромное количество заключённых представляются, только на этот раз это огромное количество медведей. А человек, которому они представляются, — Феникс Бьюкенен, которого играет Хью Грант.

Это отличная сцена по разным причинам, и не в последнюю очередь потому, что она воссоздаёт безумный тон предыдущей части. Но теперь мы, возможно, понимаем почему. По словам режиссёра "Паддингтона" в Перу, Хью Грант написал большую часть сценария сам.

"Хью пришла в голову мысль, что "Феникс" вот-вот выйдет на экраны, — рассказал Дугал Уилсон в интервью Entertainment Weekly. — Всё это казалось довольно нелепым и забавным. Он был очень, очень воодушевлён и придумал идею о том, что медведи будут участвовать в этой новой постановке".

Уточнения

Хью Джон Му́нго Грант (англ. Hugh John Mungo Grant; род. 9 сентября 1960, Хаммерсмит, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр кино и телевидения, ставший популярным после выхода картин «Четыре свадьбы и одни похороны».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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